Джулиус Рэндл – об удалении: «Я взялся за старое»

Теги Нью-Йорк Сакраменто НБА судьи Джулиус Рэндл Баскетбол

 Форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл прокомментировал удаление за споры с рефери, которое он получил в матче против «Сакраменто» (112:99)

«Я не должен ставить команду в такое положение. Мне нужно стать лучше. Я держал себя в руках весь сезон, кроме этого матча. Что со мной не так? Я взялся за старое. Я не хочу ссориться с арбитрами. Мне не нужно обсуждать их работу», – сказал Рэндл.

Также лидер «Никс» признался, что поспорил с одним из сотрудников клуба на количество технических фолов в нынешнем сезоне.

«Я поспорил, что не получу больше трех технических за сезон. Я все испортил», – добавил Рэндл, рассмеявшись.

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда

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1 комментарий

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арбитры явно топили за кингз в игре. Чересчур много ошибок в пользу Кингз было
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