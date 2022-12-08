Джулиус Рэндл стал первым в истории «Никс», кто набрал 30+15+5 при 5 3-очковых в одном матче

Форвард набрал 34 очка, 17 подборов и 5 передач при 6 из 12 из-за дуги во встрече с «Атлантой» (113:89).

Рэндл стал первым игроком в истории «Никс», кому удалось набрать 30+15+5 при 5 3-очковых в одном матче.

Рэндл провел 27-й матч в карьере с линейкой 25+10+5, обойдя легенду клуба (26). Лидер «Нью-Йорка» по этому показателю (32).

«Мы сидели в раздевалке до 6 утра»: неопубликованное интервью с Алжаном Жармухамедовым