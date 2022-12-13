Олег Киселев: «Астана» 2 месяца не выигрывала, и сегодня тоже победа не далась легко»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев рассказал о важности победы над (70:69), которая стала для команды второй в нынешнем сезоне лиги ВТБ.

«Поздравляю игроков, тренерский штаб, наших болельщиков. Мы два месяца не выигрывали, и сегодня тоже победа не далась легко. Мы были немного скованы, потому что слишком хотели победить. Когда начали делать то, о чем договаривались, все пошло как надо.

Единственный момент, что до такой концовки мы могли не доводить – могли выиграть более спокойно. Но для болельщиков это классная игра, поэтому еще раз поздравляю всех с этой долгожданной победой», – заявил Киселев.

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