Даниил Аксенов перед матчем с «Автодором»: «Каждая игра – это праздник, независимо от результата»
Игрок «Астаны» Даниил Аксенов дал комментарий перед матчем Лиги ВТБ с «Автодором».
«Мы рады наконец-то вернуться и играть дома, при своих болельщиках.
Тренировались с большой самоотдачей и энергией. Важно, что мы были в полном составе. Перенесем это состояние в игру, порадуем болельщиков и себя качественным баскетболом, выполняя установки тренерского штаба.
Каждая игра – это праздник, независимо от результата. Но, конечно, все хотят побед и мы можем играть так, чтобы приносить победы «Астане», – заявил Аксенов.
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