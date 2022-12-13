Даниил Аксенов перед матчем с «Автодором»: «Каждая игра – это праздник, независимо от результата»

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Игрок «Астаны» Даниил Аксенов дал комментарий перед матчем Лиги ВТБ с «Автодором».

«Мы рады наконец-то вернуться и играть дома, при своих болельщиках.

Тренировались с большой самоотдачей и энергией. Важно, что мы были в полном составе. Перенесем это состояние в игру, порадуем болельщиков и себя качественным баскетболом, выполняя установки тренерского штаба.

Каждая игра – это праздник, независимо от результата. Но, конечно, все хотят побед и мы можем играть так, чтобы приносить победы «Астане», – заявил Аксенов.

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