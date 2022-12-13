Блэйк Гриффин был близок к исполнению одного из самых зрелищных данков сезона
Форвард «Селтикс» Блэйк Гриффин едва не исполнил один из самых ярких данков сезона.
В матче с «Клипперс» (93:113) Гриффин после навеса Маркуса Смарта был близок к тому, чтобы поставить сверху через Ивицу Зубаца.
Хорват остановил 33-летнего баскетболиста лишь при помощи нарушения правила. В активе Блэйка 5 очков, 6 подборов и 5 передач.
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