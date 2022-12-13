Болельщики в Индианаполисе освистали экс-игрока «Пэйсерс» Виктора Оладипо
Болельщики в Индианаполисе освистали защитника «Майами» Виктора Оладипо после его появления на площадке во время матча с «Индианой».
Бывший игрок «Пэйсерс» впервые сыграл в Индиане за другую команду с тех пор, как клуб обменял его в 2017 году.
«Индиана» показала трибьют-видео в честь Виктора.
«Хит» одержали победу со счетом 87:82, на счету Оладипо 5 очков, 4 подбора и 4 передачи.
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