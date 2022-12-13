Болельщики в Индианаполисе освистали защитника после его появления на площадке во время матча с «Индианой».

Бывший игрок «Пэйсерс» впервые сыграл в Индиане за другую команду с тех пор, как клуб обменял его в 2017 году.

показала трибьют-видео в честь Виктора.

«Хит» одержали победу со счетом 87:82, на счету Оладипо 5 очков, 4 подбора и 4 передачи.

Лаури Маркканен вдохновляет сенсационный старт «Юты». Дирижирует атакой и удостаивается сравнений с Лэрри Бердом