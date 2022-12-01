Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили матч «Бостон» – «Майами». Болельщики гудели и скандировали «США»

Принц Уильям и Кейт Миддлтон 30 ноября посетили домашний матч против (134:121). Супругов заметили на арене «ТД-Гарден» в первом ряду вместе с губернатором штата Массачусетс Маурой Хили и легендой «Селтикс» Томасом Сандерсом.

Когда пару показали на большом экране, бостонские болельщики начали гудеть и скандировать: «США, США».

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прилетели в США с трехдневным официальным визитом. Это первая заграничная поездка пары в статусе принца и принцессы Уэльских. Последний раз Америку Кейт и Уильям посещали восемь лет назад.

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