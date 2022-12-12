Грант Уильямс оштрафован на 20 000 долларов за то, что запустил мяч на трибуну
Форвард «Бостона» Грант Уильямс оштрафован лигой на 20 000 долларов за то, что ударил кулаком по мячу и запустил его на трибуну.
Инцидент случился за 1:52 до конца четвертой четверти матча против «Голден Стэйт» (107:123) и привел к удалению игрока с площадки.
Уильямс завершил встречу с 4 очками и 2 подборами за 31 минуту на паркете.
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