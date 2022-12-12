Грант Уильямс оштрафован на 20 000 долларов за то, что запустил мяч на трибуну

Форвард оштрафован лигой на 20 000 долларов за то, что ударил кулаком по мячу и запустил его на трибуну.

Инцидент случился за 1:52 до конца четвертой четверти матча против (107:123) и привел к удалению игрока с площадки.

Уильямс завершил встречу с 4 очками и 2 подборами за 31 минуту на паркете.

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