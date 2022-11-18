Клэй Томпсон – один из худших по количеству очков в среднем за один бросок, Грант Уильямс – лучший в лиге по этому показателю
NBA University представил шестерку худших игроков НБА по количеству очков, набранных в среднем за один бросок, и шестерку лучших.
Примечательно, что одним из худших в лиге по этому показателю в нынешнем сезоне является снайпер «Голден Стэйт» Клэй Томпсон (пятое место). Лучшие показатель в лиге – у форварда «Бостона» Гранта Уильямса.
Наименьшее количество очков в среднем за один бросок:
1. Киллиан Хэйс – 0,77
2. Джеймс Букнайт – 0,90
3. Патрик Беверли – 0,94
4. Джабари Смит – 0,96
5. Клэй Томпсон – 0,96
6. Реджи Буллок – 0,97
Наибольшее количество очков в среднем за один бросок:
1. Грант Уильямс – 1,73
2. Ник Ричардс – 1,73
3. Руди Гобер – 1,70
4. Бол Бол – 1,61
5. Кристиан Вуд – 1,60
6. Келли Олиник – 1,60
Ого, даже снайперы НБА перестраивают бросок с помощью компьютерной системы
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