Клэй Томпсон – один из худших по количеству очков в среднем за один бросок, Грант Уильямс – лучший в лиге по этому показателю

Теги НБА Реджи Буллок Патрик Беверли Келли Олиник Клэй Томпсон Руди Гобер Кристиан Вуд Бол Бол Грант Уильямс Киллиан Хэйс Ник Ричардс Джеймс Букнайт Джабари Смит Баскетбол

NBA University представил шестерку худших игроков НБА по количеству очков, набранных в среднем за один бросок, и шестерку лучших.

Примечательно, что одним из худших в лиге по этому показателю в нынешнем сезоне является снайпер «Голден Стэйт» Клэй Томпсон (пятое место). Лучшие показатель в лиге – у форварда «Бостона» Гранта Уильямса.

Наименьшее количество очков в среднем за один бросок:

1. Киллиан Хэйс – 0,77

2. Джеймс Букнайт – 0,90

3. Патрик Беверли – 0,94

4. Джабари Смит – 0,96

5. Клэй Томпсон – 0,96

6. Реджи Буллок – 0,97

Наибольшее количество очков в среднем за один бросок:

1. Грант Уильямс – 1,73

2. Ник Ричардс – 1,73

3. Руди Гобер – 1,70

4. Бол Бол – 1,61

5. Кристиан Вуд – 1,60

6. Келли Олиник – 1,60

Ого, даже снайперы НБА перестраивают бросок с помощью компьютерной системы

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные