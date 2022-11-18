Клэй Томпсон – один из худших по количеству очков в среднем за один бросок, Грант Уильямс – лучший в лиге по этому показателю

NBA University представил шестерку худших игроков НБА по количеству очков, набранных в среднем за один бросок, и шестерку лучших.

Примечательно, что одним из худших в лиге по этому показателю в нынешнем сезоне является снайпер «Голден Стэйт» (пятое место). Лучшие показатель в лиге – у форварда «Бостона» .

Наименьшее количество очков в среднем за один бросок:

1. Киллиан Хэйс – 0,77

2. Джеймс Букнайт – 0,90

3. – 0,94

4. Джабари Смит – 0,96

5. Клэй Томпсон – 0,96

6. Реджи Буллок – 0,97

Наибольшее количество очков в среднем за один бросок:

1. Грант Уильямс – 1,73

2. Ник Ричардс – 1,73

3. – 1,70

4. Бол Бол – 1,61

5. Кристиан Вуд – 1,60

6. – 1,60

Ого, даже снайперы НБА перестраивают бросок с помощью компьютерной системы