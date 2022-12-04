«Хит» заинтересованы в обмене Гранта Уильямса

Форвард входит в сферу интересов , сообщает обозреватель Five Reasons Sports Грег Силвандер.

«Селтикс» не смогли договориться с Уильямсом о продлении действующего соглашения. Он станет неограниченно свободным агентом по окончании нынешнего сезона.

По информации HoopsHype, Уильямс был готов согласиться на 14 миллионов долларов в год, но «Бостон» форварду не больше 50 миллионов долларов за четыре года.

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд (за 8 лет). И помог создать бизнес, который сейчас оценивается в 5 млрд долларов