«Хит» заинтересованы в обмене Гранта Уильямса

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Форвард «Бостона» Грант Уильямс входит в сферу интересов «Майами», сообщает обозреватель Five Reasons Sports Грег Силвандер.

«Селтикс» не смогли договориться с Уильямсом о продлении действующего соглашения. Он станет неограниченно свободным агентом по окончании нынешнего сезона.

По информации HoopsHype, Уильямс был готов согласиться на 14 миллионов долларов в год, но «Бостон» форварду не больше 50 миллионов долларов за четыре года.

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд (за 8 лет). И помог создать бизнес, который сейчас оценивается в 5 млрд долларов

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