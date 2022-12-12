Два венчурных инвестора предлагают 3 млрд долларов за «Санз» и «Меркьюри»

Теги Финикс женская НБА НБА Финикс жен Роберт Сарвер Баскетбол

Два венчурных инвестора сделали предложение о покупке «Санз» и «Меркьюри» за 3 миллиарда долларов, сообщает The Wall Street Journal.

Заявка была подана Джеком Селби, управляющим директором Thiel Capital Питера Тиля, и Джейсоном Прессманом, управляющим директором Shasta Ventures. Заявка на 3 миллиарда долларов может включать финансирование от Тиля, а также других фондов прямых инвестиций и государственных фондов.

Сообщается, что несколько участников, связанных с заявкой, встречались с руководством «Санз» в среду. Второй раунд торгов состоится в январе.

Владелец «Финикса» Роберт Сарвер решил продать принадлежащие ему акции «Санз» и «Меркьюри» после того, как расследование лиги подтвердило факты неподобающего поведения на рабочем месте.

НБА вынудила еще одного владельца продать клуб. Единственное место, где миллиардерам указывают на их моральный облик

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные