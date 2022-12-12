Два венчурных инвестора предлагают 3 млрд долларов за «Санз» и «Меркьюри»

Два венчурных инвестора сделали предложение о покупке «Санз» и «Меркьюри» за 3 миллиарда долларов, сообщает The Wall Street Journal.

Заявка была подана Джеком Селби, управляющим директором Thiel Capital Питера Тиля, и Джейсоном Прессманом, управляющим директором Shasta Ventures. Заявка на 3 миллиарда долларов может включать финансирование от Тиля, а также других фондов прямых инвестиций и государственных фондов.

Сообщается, что несколько участников, связанных с заявкой, встречались с руководством «Санз» в среду. Второй раунд торгов состоится в январе.

Владелец решил продать принадлежащие ему акции «Санз» и «Меркьюри» после того, как расследование лиги подтвердило факты неподобающего поведения на рабочем месте.

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