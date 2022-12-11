Илона Корстин: «УНИКС переиграл «Зенит» на подборе»

Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала итоги матча между УНИКСом и (95:94).

– «Зенит» не зря был выбран матчем недели, команды продемонстрировали качественный баскетбол высокого уровня. В первой четверти, кстати, был установлен рекорд результативности лиги (34:34 – прим. Sports.ru). Сейчас многие спортивные болельщики смотрят чемпионат мира по футболу, и матчи там действительно интересные, поэтому сегодняшняя баскетбольная встреча для меня была как глоток свежего воздуха, особенно приятный. В этой игре трудно было определить фаворита, команды боролись от начала до конца и не собирались уступать друг другу.

УНИКС переиграл «Зенит» на подборе и был более эффективным. Ключевой вклад в победу казанцев внес с 26 очками и эмоциональным настроем – центровой выглядел очень ярко. В «Зените» я бы отметила лучшего игрока ноября , сделавшего дабл-дабл и забившего трехочковый, который мог бы стать ключевым, не будь у казанцев одного очка в запасе», – заявила Корстин.

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