«Буллс» не заинтересованы в обмене с участием Расселла Уэстбрука

В ждут обмена звездных игроков от , который неудачно стартовал в новом сезоне.

Согласно слухам, «Лейкерс» интересуются и . Предполагалось, что эти игроки могут быть обменяны на разыгрывающего «озерников» и драфт-компенсацию.

По информации Chicago Sun-Times, вице-президент «Буллс» по баскетбольным операциям Артурас Карнишовас не заинтересован в приобретении Уэстбрука, даже если вместе с ним клуб получил бы драфт-пики.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна