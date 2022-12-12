«Буллс» не заинтересованы в обмене с участием Расселла Уэстбрука

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В НБА ждут обмена звездных игроков от «Чикаго», который неудачно стартовал в новом сезоне.

Согласно слухам, «Лейкерс» интересуются Николой Вучевичем и Демаром Дерозаном. Предполагалось, что эти игроки могут быть обменяны на разыгрывающего «озерников» Расселла Уэстбрука и драфт-компенсацию.

По информации Chicago Sun-Times, вице-президент «Буллс» по баскетбольным операциям Артурас Карнишовас не заинтересован в приобретении Уэстбрука, даже если вместе с ним клуб получил бы драфт-пики.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна

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