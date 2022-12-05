Руководство «Лейкерс» не хочет использовать в обменах драфт-пики первого раунда

«Лейкерс» заинтересованы в усилении состава и давно рассматривают варианты обмена разыгрывающего «Лейкерс» .

Как сообщает обозреватель Fox Sports Рик Бьюкер, руководство «озерников» при этом не собирается использовать в потенциальных трейдах драфт-пики первого раунда.

Уэстбрук имеет истекающий контракт на 47 миллионов долларов. «Лейкерс» хотели бы получить что-то за Рассела, прежде чем он станет свободным агентом следующим летом, и сохранить конкурентоспособность команды, но любой обмен с задействованием пиков первого раунда «не состоится».

Калифорнийцы стартовали с 2-10, но затем одержали восемь побед в десяти матчах.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна