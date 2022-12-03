Клубы НБА интересуются Дерозаном, Лавином и Вучевичем

Ключевые игроки , и могут покинуть команду перед дедлайном.

По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, некоторые клубы НБА следят за ситуацией в «Буллс» и попытаются приобрести этих игроков, если они станут доступными для обмена.

«Чикаго» имеет результат 9-13 и занимает 12-е место на Востоке.

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд (за 8 лет). И помог создать бизнес, который сейчас оценивается в 5 млрд долларов