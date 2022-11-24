Яннис Адетокумбо и Демар Дерозан набрали по 36 очков в очной дуэли
«Чикаго» обыграл «Милуоки» (118:113) на выезде. Лидеры команд Демар Дерозан и Яннис Адетокумбо отметились результативным выступлением.
Дерозан набрал 36 очков (14-24 с игры, 2-3 из-за дуги), 8 передач, 4 подбора и 2 блок-шота. Показатели Янниса составили 36 очков (15-27 с игры), 11 подборов и 7 передач.
Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф, как с куста)
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