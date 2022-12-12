Стеф Карри – лучший в НБА-22/23 по очкам в заключительные 6 минут матчей

Разыгрывающий «Голден Стэйт» показывает лучшую результативность в концовках матчей нынешнего сезона среди всех игроков .

Лидер «Уорриорз» набрал наибольшее количество очков за все отрезки из 6 заключительных минут игрового времени в сумме.

Форвард является самым результативным в первые 6 минут третьей четверти и в первые 6 минут четвертой четверти.

Как вести +4 и проиграть матч за 7 секунд? «Голден Стэйт» уснули и подарили чудо-концовку «Юте»

Инфографика: Synergy Sports