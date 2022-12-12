Стеф Карри – лучший в НБА-22/23 по очкам в заключительные 6 минут матчей

Теги Голден Стэйт Милуоки НБА Стефен Карри Яннис Адетокумбо Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри показывает лучшую результативность в концовках матчей нынешнего сезона среди всех игроков НБА.

Лидер «Уорриорз» набрал наибольшее количество очков за все отрезки из 6 заключительных минут игрового времени в сумме.

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо является самым результативным в первые 6 минут третьей четверти и в первые 6 минут четвертой четверти.

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Инфографика: Synergy Sports

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