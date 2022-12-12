Аллен Айверсон – о рэп-альбоме: «Дэвид Стерн произносил все дерьмо, которое я написал»

заявил, что его рэп-композиции стали одной из причин, которые вызвали напряженность в отношениях с бывшим комиссионером НБА Дэвидом Стерном.

Альбом «Misunderstood» должен был стать дебютным для Айверсона, но вызвал неоднозначную реакцию общественности из-за сексистского и гомофобного содержания. В итоге проект был свернут.

«Когда я занимался этим дерьмом, у меня были проблемы с Дэвидом Стерном. Я помню, как зашел в офис, а он читал мои тексты. Дэвид Стерн в прямом смысле читал «40 Bars» с листка бумаги, а я старался не смеяться, потому что знал, насколько это серьезно.

Он произносил все дерьмо, которое я написал. Слышать рэп от Дэвида Стерна было безумием. Мне было неловко. Плохая идея, которая выглядела отстойно. Многие люди говорят вам то, что вы хотите услышать, а не то, что вам нужно услышать. И я с этим столкнулся», – признался Айверсон.

«Я настолько умен, что меня зовут Тимом Данканом». Спорим, рэперы разбираются в НБА лучше вас?