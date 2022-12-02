Аллен Айверсон: «В глубине души переживал, что меня не взяли в сборную США в 2008 году»
Член Зала славы Аллен Айверсон признался, что непопадание в состав сборной США 2008 года стало для него болезненным ударом.
Айверсон был частью сборной 2004 года, которой не удалось завоевать золото Олимпийских игр. В 2008-м американцам удалось взять реванш.
«Я хотел быть в той команде. Но меня не пригласили на сбор. И они собрали состав, который в итоге победил.
От меня ничего не зависело. Я определенно не хотел придавать этому большого значения из уважения к парням, которых выбрали. Я болел за них до самого конца, но в глубине души я переживал. Было больно», – признался Айверсон.
Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это
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