Аллен Айверсон: «В глубине души переживал, что меня не взяли в сборную США в 2008 году»

Член Зала славы признался, что непопадание в состав сборной США 2008 года стало для него болезненным ударом.

Айверсон был частью сборной 2004 года, которой не удалось завоевать золото Олимпийских игр. В 2008-м американцам удалось взять реванш.

«Я хотел быть в той команде. Но меня не пригласили на сбор. И они собрали состав, который в итоге победил.

От меня ничего не зависело. Я определенно не хотел придавать этому большого значения из уважения к парням, которых выбрали. Я болел за них до самого конца, но в глубине души я переживал. Было больно», – признался Айверсон.

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это