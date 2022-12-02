Прославленный разыгрывающий стал гостем шоу известного комика Кевина Харта и назвал игрока, который впечатляет его в современной .

«Не скажу, что мы сильно похожи по игровому стилю, но его скорость, его настрой, его прыжок. Парень ростом 188 сантиметров умеет летать. – это серьезно», – заявил 47-летний Айверсон.

В нынешнем сезоне Морэнт набирает 28,2 очка, 6,3 подбора и 7,6 передачи за игру.

В сборной Камеруна нашли двойника Леброна. Это уже традиция: на ЧМ-2018 был «панамский Кайри»