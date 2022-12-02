Аллен Айверсон: «Джа Морэнт – это серьезно»
Прославленный разыгрывающий Аллен Айверсон стал гостем шоу известного комика Кевина Харта и назвал игрока, который впечатляет его в современной НБА.
«Не скажу, что мы сильно похожи по игровому стилю, но его скорость, его настрой, его прыжок. Парень ростом 188 сантиметров умеет летать. Джа Морэнт – это серьезно», – заявил 47-летний Айверсон.
В нынешнем сезоне Морэнт набирает 28,2 очка, 6,3 подбора и 7,6 передачи за игру.
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