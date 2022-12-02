Аллен Айверсон – об эпизоде, когда он переступил через Тайрона Лю: «Мне было очень стыдно»

Член Зала славы в интервью знаменитому актеру и комику Кевину Харту признался, что ему было стыдно после того, как он переступил через в 1-м матче финальной серии плей-офф 2001 года между «Филадельфией» и (1-4).

«Нет, мы никогда не разговаривали с Тайроном Лю об этом эпизоде. Мне было очень стыдно, чувак. Это было ужасно, Лю – мой кореш», – сказал Айверсон.

Айверсон узнал о кроссовере только в колледже, но натренировал его так, что уже в первом сезоне в НБА раскрутил Джордана