Аллен Айверсон – об эпизоде, когда он переступил через Тайрона Лю: «Мне было очень стыдно»
Член Зала славы Аллен Айверсон в интервью знаменитому актеру и комику Кевину Харту признался, что ему было стыдно после того, как он переступил через Тайрона Лю в 1-м матче финальной серии плей-офф 2001 года между «Филадельфией» и «Лейкерс» (1-4).
«Нет, мы никогда не разговаривали с Тайроном Лю об этом эпизоде. Мне было очень стыдно, чувак. Это было ужасно, Лю – мой кореш», – сказал Айверсон.
Айверсон узнал о кроссовере только в колледже, но натренировал его так, что уже в первом сезоне в НБА раскрутил Джордана
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