Леброн Джеймс отменил показ нового выпуска шоу The Shop из-за скандальных заявлений Канье Уэста

Высказывания рэпера Канье Уэста вынудили форварда и продюсеров «The Shop» отказаться от целого эпизода шоу.

Джеймс и его деловой партнер Мэверик Картер посчитали, что Канье высказывал «опасные стереотипы» и «разжигал ненависть» во время записи.

Джеймс и Картер решили отказаться от нового эпизода, а не редактировать замечания известного музыканта, продюсера и дизайнера.

Стоит отметить, что твиттер и инстаграм недавно заблокировали учетные записи 45-летнего Уэста после того, как он опубликовал антисемитские посты. Он также вызвал негативную реакцию публики, представ в футболке с надписью «White Lives Matter».

Недавно Уэст также выразил мнение, что афроамериканец в мае 2020 года умер из-за приема фентанила, а не из-за грубого задержания полицейскими Миннеаполиса, которые были признаны виновными в гибели мужчины судом.

Экс-игрок НБА Джамал Кроуфорд поддержал Леброна после высказывания Уэста про Флойда.

«Еще больше уважения шоу «The Shop» за то, что не стали показывать интервью с ним», – написал Кроуфорд.

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