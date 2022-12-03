Эксперт ESPN Зак Лоу в эфире своего подкаста заявил, что внутри организации обсуждали возможный крупный обмен с «Буллс».

Журналист Билл Симмонс перед этим предложил следующий вариант обмена между клубами: Демар Дерозан и Никола Вучевич отправляются в «Лейкерс» в обмен на Расселла Уэстбрука и два выбора в первом раунде. Пик 2027 года должен быть незащищенным, а пик 2029 года – защищенным в Топ-5.

«Обмен, который я видел в социальных сетях, Расс и оба пика, один с легкой защитой, на Дерозана и Вучевича.

Я могу со 100-процентной уверенностью сказать вам, что у «Лейкерс» были внутренние обсуждения именно этого варианта, на случай, если он появится.

При этом я не говорю, что это обязательно случится», – заявил Лоу.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна