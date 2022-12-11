Адриатическая лига. «Сплит» встретится с «Мегой», «Цедевита-Олимпия» сразится с «Партизаном»

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В воскресенье, 11 декабря, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся два матча.

Хорватский «Сплит» встретится с сербской «Мегой», словенская «Цедевита-Олимпия» сразится с сербским «Партизаном».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Сплит – Мега
Дата проведения
11 декабря, 19.00, «Dvorana KK Split»
Онлайн матча

Цедевита Олимпия – Партизан
Дата проведения
11 декабря, 21.00, «Dvorana Stožice»
Онлайн матча

Положение команд: Партизан Сербия – 8-1, Црвена Звезда Сербия – 8-1, ФМП Сербия – 7-2, Цедевита-Олимпия Словения – 6-2, Задар Хорватия – 6-4, Будучность Черногория – 6-4, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-5, Студентски Центар Черногория – 4-6, Морнар Бар Черногория – 4-6, Цибона Хорватия – 3-6, Мега Сербия – 3-6, Сплит Хорватия – 2-7, Скопье Северная Македония - 2-8, Борац Чачак Сербия – 2-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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