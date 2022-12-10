Адриатическая лига. «Црвена Звезда» – «Морнар Бар», «Будучность» примет «Студентски Центар»
В субботу, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся три матча.
Сербская «Црвена Звезда» примет черногорский «Морнар Бар», во встрече двух других представителей Черногории «Будучность» сыграет с клубом «Студентски Центар».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 декабря, 18.00, «Sportska sala Jane Sandanski»
- Дата проведения
- 10 декабря, 20.00, «Александар Николич Холл»
- Дата проведения
- 10 декабря, 22.00, «Морача»
Положение команд: Партизан Сербия – 8-1, ФМП Сербия – 7-2, Црвена Звезда Сербия – 7-1, Цедевита-Олимпия Словения – 6-2, Задар Хорватия – 6-4, Будучность Черногория – 5-4, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-5, Студентски Центар Черногория – 4-5, Морнар Бар Черногория – 4-5, Цибона Хорватия – 3-6, Мега Сербия – 3-6, Сплит Хорватия – 2-7, Скопье Северная Македония - 2-7, Борац Чачак Сербия – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
💥 Бриттни Грайнер провела в российской тюрьме 293 дня. Ее обменяли на «торговца смертью» Виктора Бута
Как вести +4 и проиграть матч за 7 секунд? «Голден Стэйт» уснули и подарили чудо-концовку «Юте»
Комментарии