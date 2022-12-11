Стив Керр после победы над «Бостоном»: «Нам нужен был такой матч»

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Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр прокомментировал победу над «Бостоном» (123:107) во встрече финалистов прошлого сезона.

«Это важная победа для нас.

Особенно учитывая то, как «Селтикс» играют в этом сезоне. Они очень хороши, они доминируют. Нам нужен был такой матч.

Мы немного отстали. Кажется, мы стали лучше, но не настолько, чтобы этим хвастаться», – сказал Керр.

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