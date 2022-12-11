«Торонто» может обменять Гэри Трента

«Торонто» может обменять атакующего защитника (23 года, 196 см), сообщает журналист Bleacher Report Эрик Пинкус.

«Я не думаю, что они хотят оставить Трента», – приводятся слова источника.

Трент заработает 17,5 млн долларов в этом сезоне, а также у него есть опция игрока на сезон-2023/24 стоимостью 18,8 млн. Защитник набирает за «Рэпторс» 16,9 очка и 2,0 подбора в среднем за матч.

Ожидания от «Торонто Рэпторс» или как влюбить нейтрального зрителя в канадскую команду