«Торонто» может обменять Гэри Трента
«Торонто» может обменять атакующего защитника Гэри Трента (23 года, 196 см), сообщает журналист Bleacher Report Эрик Пинкус.
«Я не думаю, что они хотят оставить Трента», – приводятся слова источника.
Трент заработает 17,5 млн долларов в этом сезоне, а также у него есть опция игрока на сезон-2023/24 стоимостью 18,8 млн. Защитник набирает за «Рэпторс» 16,9 очка и 2,0 подбора в среднем за матч.
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