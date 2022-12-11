«Голден Стэйт» вывел из обращения 6-й номер Билла Расселла

официально вывел из обращения 6-й игровой номер члена Зала славы во время церемонии перед матчем против его бывшей команды (123:107).

Расселл провел под 6-м номером все 13 сезонов в составе «Селтикс» с 1956 по 1969 год.

Легендарный центровой, выступавший за Университет Сан-Франциско, умер 31 июля в возрасте 88 лет.

«Очень горжусь наследием, которое Билл Расселл оставил здесь, в «Заливе», и во всей НБА», — сказал главный тренер «Уорриорз» Стив Керр.

В НБА вывели из обращения «6» во всех клубах – в память о Билле Расселле. Зачем? А Леброну придется менять номер?