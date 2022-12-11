«Голден Стэйт» вывел из обращения 6-й номер Билла Расселла
«Голден Стэйт» официально вывел из обращения 6-й игровой номер члена Зала славы Билла Расселла во время церемонии перед матчем против его бывшей команды «Бостона» (123:107).
Расселл провел под 6-м номером все 13 сезонов в составе «Селтикс» с 1956 по 1969 год.
Легендарный центровой, выступавший за Университет Сан-Франциско, умер 31 июля в возрасте 88 лет.
«Очень горжусь наследием, которое Билл Расселл оставил здесь, в «Заливе», и во всей НБА», — сказал главный тренер «Уорриорз» Стив Керр.
В НБА вывели из обращения «6» во всех клубах – в память о Билле Расселле. Зачем? А Леброну придется менять номер?
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