«Я бы выбрал Янниса». Лиллард назвал игрока, который помог бы ему выиграть чемпионат

Разыгрывающий назвал игрока, который помог бы ему выиграть чемпионат.

«Я бы выбрал Янниса.

Он доминирует, он умеет добрать до кольца. Он хороший плеймейкер, хороший защитник, разрушитель, его игра дополняет мою. Я обладаю способностями, которые дополнили бы то, что умеет Яннис, и наоборот», – сказал Лиллард.

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3