Дэмиан Лиллард вернулся в состав «Портленда» после пропуска трех недель из-за травмы

Звездный разыгрывающий в воскресенье вернулся в состав команды после пропуска трех недель из-за травмы.

Во встрече с «Индианой» (116:100) Лиллард набрал 21 очко, 4 подбора и 6 передач.

Лиллард не играл с 19 ноября из-за растяжение икроножной мышцы. Всего в этом сезоне он пропустил 12 матчей.

«Чувствовал себя нормально, хорошо. В этот раз возвращение было не таким сложным, как в первый раз», – заявил Лиллард.

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