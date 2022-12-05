Дэмиан Лиллард вернулся в состав «Портленда» после пропуска трех недель из-за травмы
Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард в воскресенье вернулся в состав команды после пропуска трех недель из-за травмы.
Во встрече с «Индианой» (116:100) Лиллард набрал 21 очко, 4 подбора и 6 передач.
Лиллард не играл с 19 ноября из-за растяжение икроножной мышцы. Всего в этом сезоне он пропустил 12 матчей.
«Чувствовал себя нормально, хорошо. В этот раз возвращение было не таким сложным, как в первый раз», – заявил Лиллард.
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