«Это трагическая потеря». Леброн Джеймс выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Гранта Уола

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс выразил соболезнования семье американского журналиста Гранта Уола, который умер во время четвертьфинального матча ЧМ-2022 по футболу между Нидерландами и Аргентиной (2:2, по пенальти – 3:4).

Работая в Sports Illustrated в 2002 году, Уол писал о Джеймсе, который на тот момент был школьником в Акроне, штат Огайо. Журналист написал о Леброне статью с заголовком «Избранный», которая впервые представила миру 17-летнего игрока.

«Прежде всего, мои соболезнования его семье.

Я большой поклонник Гранта, а статья, которую он написал обо мне, когда я был еще подростком – это было очень круто. С ним всегда было приятно общаться. Он провел много времени в моем родном городе Акроне, пока писал ту статью.

Я всегда наблюдал за ним издалека. Даже когда я сделал карьеру и стал профессионалом, а он ушел в другой вид спорта, каждый раз, когда всплывало его имя, я вспоминал себя и Гранта в нашей школе Сент-Винсент-Сент-Мэри.

Это трагическая потеря. Очень жаль терять такого прекрасного человека, я желаю его семье всего наилучшего. И пусть он покоится в раю», – сказал Леброн.

Обложка журнала Sports Illustrated 2002 года.

В сборной Камеруна нашли двойника Леброна. Это уже традиция: на ЧМ-2018 был «панамский Кайри»

Как прошло лето Леброна: разрывал любителей, шантажировал «Лейкерс», выпустил фильм и провоцировал скандалы

Никто не выпускал больше кроссовок, чем Леброн Джеймс. Изучаем, как он 20 лет переосмысливает свою игру через обувь