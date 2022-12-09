Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, скорее всего, сыграют в матче против «Филадельфии»
Лидеры «Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, скорее всего, примут участие в предстоящем гостевом матче против «Филадельфии».
Оба игрока пропустили встречу с «Торонто» (113:126) в среду. Джеймса беспокоили боли в левом голеностопе. Дэвис не успел оправиться от простуды.
В составе «Лейкерс» отсутствуют травмированные Уэньин Гэбриэл (плечо) и Хуан Тоскано-Андерсон (голеностопный сустав).
Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября
Комментарии