Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, скорее всего, сыграют в матче против «Филадельфии»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Филадельфия НБА Энтони Дэвис Уэньин Гэбриэл Хуан Тоскано-Андерсон Баскетбол

Лидеры «Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, скорее всего, примут участие в предстоящем гостевом матче против «Филадельфии».

Оба игрока пропустили встречу с «Торонто» (113:126) в среду. Джеймса беспокоили боли в левом голеностопе. Дэвис не успел оправиться от простуды.

В составе «Лейкерс» отсутствуют травмированные Уэньин Гэбриэл (плечо) и Хуан Тоскано-Андерсон (голеностопный сустав).

Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября

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