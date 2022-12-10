Лидер «Хоукс» приобрел особняк в Южной Калифорнии за 20 миллионов долларов.

Дом ранее принадлежал экс-звезде НФЛ Клэю Мэттьюзу, который купил его, когда он был членом «Лос-Анджелес Рэмс».

Поместье находится в закрытом сообществе Estates at the Oaks в Калабасасе, среди жителей значатся Бриттни Спирс, Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер.

В доме в числе прочего есть винный погреб, кинотеатр, библиотека с деревянными панелями, аквариум и многое другое.

Двукратный участник Матча звезд недавно подписал с «Атлантой» крупное продление контракта. Соглашение Янга рассчитано до 2027 года.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?

Фото: Simon Berlyn / The Beverly Hills Estates