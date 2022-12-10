Трэй Янг приобрел дом в Южной Калифорнии за 20 миллионов долларов
Лидер «Хоукс» Трэй Янг приобрел особняк в Южной Калифорнии за 20 миллионов долларов.
Дом ранее принадлежал экс-звезде НФЛ Клэю Мэттьюзу, который купил его, когда он был членом «Лос-Анджелес Рэмс».
Поместье находится в закрытом сообществе Estates at the Oaks в Калабасасе, среди жителей значатся Бриттни Спирс, Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер.
В доме в числе прочего есть винный погреб, кинотеатр, библиотека с деревянными панелями, аквариум и многое другое.
Двукратный участник Матча звезд НБА недавно подписал с «Атлантой» крупное продление контракта. Соглашение Янга рассчитано до 2027 года.
Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?
Фото: Simon Berlyn / The Beverly Hills Estates
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