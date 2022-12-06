Дражен Анзулович: «Енисею» нужно показать характер и желание, и если выпадет шанс на победу, то воспользоваться им»

Теги УНИКС Дражен Анзулович Енисей Единая лига ВТБ Анджело Уорнер Баскетбол

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович отметил важность самоотдачи в завтрашнем матче Единой лиги ВТБ против УНИКСа.

«УНИКС – одна из сильнейший команд Лиги ВТБ. Они очень крепки и агрессивны, за счет чего уничтожили нас в первой встрече в Казани. Чтобы сыграть лучше завтра, нам нужно показать больше заряженности на борьбу, характер и желание, больше качества. Мы будем стараться оставаться в игре, и если выпадет шанс на победу, то воспользоваться им.

Анджело Уорнер присоединился к командным тренировкам вчера после недельного перерыва из-за болезни. Естественно, он не в оптимальных кондициях, но мы постараемся ему помочь выйти на свой уровень к завтрашнему матчу», – сказал Анзулович.

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