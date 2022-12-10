Форвард «Пеликанс» объяснил, почему принял решение исполнить данк без сопротивления на последних секундах матча с «Санз» (128:117), когда вопрос о победителе не стоял на повестке.

Данк Уильямсона с разворотом на 360 градусов привел к потасовке.

«Это не совсем в моем стиле, но вы должны понимать, что в прошлом сезоне «Санз» выбили моих товарищей по команде из плей-офф. У меня не было возможности играть в прошлом сезоне. Я немного увлекся. Признаю это.

Когда я находился в раздевалке после того поражения, то видел, что мои братья подавлены, потому что «Санз» отправили нас домой. Это тяжелый момент, неприятно быть частью таких вещей. В итоге в том моменте на последних секундах я увлекся.

Если бы «Санз» сделали то же самое, проблем бы не было», – заявил Уильямсон.

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