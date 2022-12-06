Журналист Сэм Эмик: «Слышал, что в руководстве «Лейкерс» упоминается имя Гилджес-Александера. Но это только мечта»

Журналист The Athletic Сэм Эмик рассказал о том, что «Лейкерс» попробуют заполучить защитника , если «Оклахома» решит обменять свою главную звезду.

«Несколько месяцев назад у «Лейкерс» возникали надежды в духе «Если «Оклахома» решит полностью сливать сезон, давайте выменяем Шэя».

Я слышал, что в руководстве «Лейкерс» упоминается имя Гилджес-Александера. Но это только мечта», – заявил Эмик.

Канадский баскетболист в нынешнем сезоне набирает 31,3 очка, 4,8 подбора и 6,0 передачи в среднем за игру.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна