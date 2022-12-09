Лонни Уокер: «Эмбиид – потрясающий игрок, но у нас есть Дэвис»

Теги Лейкерс Филадельфия НБА Энтони Дэвис Джоэл Эмбиид Лонни Уокер Баскетбол

Атакующий защитник «Лейкерс» Лонни Уокер заявил, что у его команды есть что противопоставить звезде «Филадельфии» Джоэлу Эмбииду в предстоящем матче.

«У нас есть Энтони Дэвис. Это все, что меня волнует.

Меня не волнует Эмбиид. Он потрясающий игрок, трехуровневый скорер. Всем известно, что он умеет. Он один из самых неудержимых игроков в лиге, но у нас тоже есть отличные игроки», – сказал Уокер.

Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября

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