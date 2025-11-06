Трипл-дабл Николы Йокича (33+15+16) позволил «Денверу» победить «Майами»

«Наггетс» одержали 11-ю победу (122:112) в очных встречах с «Хит» в регулярных чемпионатах подряд. «Майами» не выигрывал на домашней арене «Денвера» с 30 ноября 2016 года.

Никола Йокич стал главным героем матча, на его счету трипл-дабл – 33 очка, 15 подборов (5 в атаке), 16 передач на 3 потери и 3 перехвата. Йокич реализовал 12 из 18 бросков с игры, 2 из 5 трехочковых и 7 из 8 штрафных. Это его 5-й трипл-дабл в текущем чемпионате.

Форвард Аарон Гордон добавил 24 очка (9 из 16 с игры, 1 из 5 из-за дуги) и 6 подборов.