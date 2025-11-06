Видео
0

Джейлен Браун набрал 35 очков в победной встрече с «Вашингтоном»

«Селтикс» крупно обыграли «Уизардс» у себя дома – 136:107. Защитник Джейлен Браун стал самым результативным игроком матча.

На его счету 35 очков, 5 подборов и 5 передач. Браун реализовал 13 из 21 броска с игры, 2 из 4 трехочковых и 7 из 9 штрафных.

22-летний форвард Джош Майнотт добавил 21 очко, 5 подборов и 3 перехвата, попав 8 из 12 бросков с игры и 3 из 6 из-за дуги.

Со стороны «Вашингтона» выделился центровой Алекс Сарр, в его активе 31 очко (12 из 20 с игры, 4 из 5 из-за дуги), 8 подборов и 3 блок-шота.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoДжош Майнотт
logoБостон
logoВашингтон
logoБаскетбол - видео
logoДжейлен Браун
logoАлександр Сарр
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейлен Браун о 4-й четверти игры с «Ютой»: «Вся бригада судей пропустила гребаную подножку. Это стоило нам победы»
4 ноября, 05:07Видео
Джабари Смит заблокировал данк Джейлена Брауна, Амен Томпсон забил сверху через двоих в ответной атаке
2 ноября, 06:07Видео
Джоэл Эмбиид смазал потенциально победный трехочковый, «Филадельфия» проиграла первый матч в сезоне
1 ноября, 05:12Видео
Главные новости
Дени Авдия был близок к трипл-даблу (26+10+9), «Портленд» отыгрался с «-22» против «Оклахомы»
7 минут назадВидео
«Хьюстон» одержал 5-ю победу подряд, у Амена Томпсона дабл-дабл – 28+10+7
20 минут назадВидео
Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл (23+16+10) в победной игре с «Уорриорз»
22 минуты назадВидео
Трипл-дабл Николы Йокича (33+15+16) позволил «Денверу» победить «Майами»
52 минуты назадВидео
НБА. 35+9+13 Дончича позволили «Лейкерс» победить «Сперс», 33+15+16 Йокича помогли «Денверу» обыграть «Майами», «Портленд» прервал победную серию «Оклахомы» и другие результаты
59 минут назад
32+11 от Майкла Портера принесли «Бруклину» первую победу в сезоне
сегодня, 05:40Видео
Джейлен Дюрен набрал 22 очка и 22 подбора в игре с «Джаз»
сегодня, 05:32Видео
Дабл-дабл Кейда Каннингема (31+10) помог «Детройту» справиться с «Ютой»
сегодня, 05:30Видео
Донован Митчелл набрал 46 очков и 8 передач в победной игре с «Филадельфией»
сегодня, 05:10Видео
Джейлен Грин должен дебютировать за «Финикс» в матче с «Клипперс»
сегодня, 04:59
Ко всем новостям
Последние новости
Тони Аллен арестован за хранение наркотиков
сегодня, 04:10
Еврокубок. 27 очков Джареда Харпера помогли «Хапоэлю Иерусалим» победить «Бахчешехир», «Клуж» уступил «Цедевите-Олимпии» и другие результаты
вчера, 19:52
Чемпионат Италии. 28 очков Армони Брукс не спасли «Милан» от поражения в матче с «Брешией» , «Наполи» принимает «Трапани Шарк»
вчера, 19:48Live
Велимир Перасович после матча с «Зенитом»: «Сегодня мы добились важной победы над сильным соперником»
вчера, 19:44
Александер Секулич после поражения от УНИКСа: «Во второй половине, спустя примерно пять минут третьей четверти, мы просто потеряли концентрацию»
вчера, 19:29
Михалис Лунцис получил разрыв передней крестообразной связки
вчера, 14:22
Саша Обрадович: «Панатинаикос» – нетипичный соперник и требует тщательной подготовки»
вчера, 13:39
Форвард Джей Ти Тор близок к переезду в Европу и соглашению с «Арисом»
вчера, 11:40
Чемпионат Италии. «Варезе» проиграл «Виртусу»
4 ноября, 21:03
Еврокубок. «Будучность» вырвала победу у «Бешикташа» в концовке, «Бурк» обыграл «Хемниц 99» благодаря рывку в четвертой четверти и другие результаты
4 ноября, 20:58