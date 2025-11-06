Джейлен Браун набрал 35 очков в победной встрече с «Вашингтоном»

«Селтикс» крупно обыграли «Уизардс» у себя дома – 136:107. Защитник Джейлен Браун стал самым результативным игроком матча.

На его счету 35 очков, 5 подборов и 5 передач. Браун реализовал 13 из 21 броска с игры, 2 из 4 трехочковых и 7 из 9 штрафных.

22-летний форвард Джош Майнотт добавил 21 очко, 5 подборов и 3 перехвата, попав 8 из 12 бросков с игры и 3 из 6 из-за дуги.

Со стороны «Вашингтона » выделился центровой Алекс Сарр , в его активе 31 очко (12 из 20 с игры, 4 из 5 из-за дуги), 8 подборов и 3 блок-шота.