«Хьюстон» одержал 5-ю победу подряд, у Амена Томпсона дабл-дабл – 28+10+7

Амен Томпсон помог «Рокетс» продлить победную серию.

«Хьюстон » справился с «Мемфисом » в гостях – 124:109. Это 5-я победа подряд для «Рокетс» (самая длинная текущая серия вместе с «Лейкерс») и 4-е поражение для «Гриззлис».

Защитник Амен Томпсон оформил дабл-дабл – 28 очков, 10 подборов, 7 передач и 2 перехвата при 13 точных из 26 бросков с игры.

Центровой Алперен Шенгюн набрал 20 очков (6 из 14 с игры), 16 подборов и 7 передач на 6 потерь.

На счету разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта 17 очков (6 из 19 с игры, 1 из 7 из-за дуги), 5 подборов и 8 передач.

Форвард Джарен Джексон набрал 9 очков (2 из 6 с игры), 6 подборов и 5 блок-шотов.