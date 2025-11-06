Дени Авдия был близок к трипл-даблу (26+10+9), «Портленд» отыгрался с «-22» против «Оклахомы»

Дени Авдия помог прервать победную серию «Тандер».

«Оклахома» не смогла продлить свою рекордную серию из 8 побед на старте чемпионата. «Блэйзерс» огорчили «Тандер» у себя дома. Хозяева отстали на 20 очков уже по итогам 1-й четверти (21:41), но смогли отыграть максимальный разрыв в «-22». В заключительной 12-минутке «Портленд » набрал 40 очков (40:33). Матч закончился со счетом 121:119.

Форвард Дени Авдия был близок к трипл-даблу. На его счету 26 очков (5 из 17 с игры, 15 из 16 штрафных), 10 подборов и 9 передач.

Разыгрывающий Шэй Гилджес-Александер продолжает серию результативных матчей. В его активе 35 очков (10 из 26 игры, 3 из 5 из-за дуги, 12 из 13 с линии), 9 подборов и 4 передачи.