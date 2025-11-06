Видео
4

Дени Авдия был близок к трипл-даблу (26+10+9), «Портленд» отыгрался с «-22» против «Оклахомы»

Дени Авдия помог прервать победную серию «Тандер».

«Оклахома» не смогла продлить свою рекордную серию из 8 побед на старте чемпионата. «Блэйзерс» огорчили «Тандер» у себя дома. Хозяева отстали на 20 очков уже по итогам 1-й четверти (21:41), но смогли отыграть максимальный разрыв в «-22». В заключительной 12-минутке «Портленд» набрал 40 очков (40:33). Матч закончился со счетом 121:119.

Форвард Дени Авдия был близок к трипл-даблу. На его счету 26 очков (5 из 17 с игры, 15 из 16 штрафных), 10 подборов и 9 передач.

Разыгрывающий Шэй Гилджес-Александер продолжает серию результативных матчей. В его активе 35 очков (10 из 26  игры, 3 из 5 из-за дуги, 12 из 13 с линии), 9 подборов и 4 передачи.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoДени Авдия
logoОклахома-Сити
logoШэй Гилджес-Александер
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoПортленд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дабл-дабл Шэя Гилджес-Александера (30+12) помог «Оклахоме» продлить победную серию в игре с «Клипперс»
вчера, 07:20Видео
Шэй Гилджес-Александер набрал 30 очков в игре с «Пеликанс», «Оклахома» – единственная команда, идущая без поражений (7-0)
3 ноября, 07:43Видео
Данки Бэма Адебайо через Виктора Вембаньяму и Уэнделла Картера через Райана Колкбреннера стали лучшими моментами игрового дня НБА
31 октября, 10:52Видео
Главные новости
«Не хочу быть нескромным, но я лучший подбирающий защитник в истории». Расселл Уэстбрук обновил рекорд НБА по подборам за карьеру (8734) для игроков задней линии
3 минуты назад
Донован Митчелл о 46 очках: «Парень выбесил меня в NBA 2K, сказал, что я сдулся, что давно не видел от меня хайлайтов»
23 минуты назад
Бэм Адебайо получил травму ноги в 1-й четверти матча с «Денвером»
38 минут назадВидео
Евролига. «Фенербахче» примет «Виллербан», «Дубай» сыграет с «Хапоэлем» и другие матчи
сегодня, 07:34
Лука Дончич набрал 200 очков за первые 5 матчей в сезоне и присоединился к Уилту Чемберлену с этим статистическим достижением
сегодня, 07:30Видео
Лука Дончич на вопрос о своей защите против «Сперс»: «Единственное, что у меня получалось сегодня»
сегодня, 07:19
«Хьюстон» одержал 5-ю победу подряд, у Амена Томпсона дабл-дабл – 28+10+7
сегодня, 06:52Видео
Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл (23+16+10) в победной игре с «Уорриорз»
сегодня, 06:50Видео
Трипл-дабл Николы Йокича (33+15+16) позволил «Денверу» победить «Майами»
сегодня, 06:20Видео
НБА. 35+9+13 Дончича позволили «Лейкерс» победить «Сперс», 33+15+16 Йокича помогли «Денверу» обыграть «Майами», «Портленд» прервал победную серию «Оклахомы» и другие результаты
сегодня, 06:13
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. УГМК примет курское «Динамо», «Ника» сыграет с «Енисеем» и другие матчи
46 минут назад
Чемпионат Италии. «Динамо Сассари» примет «Канту», «Кремона» сыграет с «Тренто»
58 минут назад
Тони Аллен арестован за хранение наркотиков
сегодня, 04:10
Чемпионат Италии. 28 очков Армони Брукса не спасли «Милан» от поражения в матче с «Брешией» , «Наполи» проиграл «Трапани Шарк»
вчера, 20:59
Еврокубок. 27 очков Джареда Харпера помогли «Хапоэлю Иерусалим» победить «Бахчешехир», «Клуж» уступил «Цедевите-Олимпии» и другие результаты
вчера, 19:52
Велимир Перасович после матча с «Зенитом»: «Сегодня мы добились важной победы над сильным соперником»
вчера, 19:44
Александер Секулич после поражения от УНИКСа: «Во второй половине, спустя примерно пять минут третьей четверти, мы просто потеряли концентрацию»
вчера, 19:29
Михалис Лунцис получил разрыв передней крестообразной связки
вчера, 14:22
Саша Обрадович: «Панатинаикос» – нетипичный соперник и требует тщательной подготовки»
вчера, 13:39
Форвард Джей Ти Тор близок к переезду в Европу и соглашению с «Арисом»
вчера, 11:40