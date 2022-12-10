Роберт Уильямс не исключил, что сыграет против «Уорриорз» в воскресенье

Теги Бостон Голден Стэйт НБА Роберт Уильямс Баскетбол

Центровой «Бостона» Роберт Уильямс не исключил, что дебютирует в сезоне в матче против «Уорриорз» в воскресенье.

Во время общения с журналистами Уильямс с улыбкой сказал, что может сыграть против «Голден Стэйт». В официальном списке травмированных от «Селтикс» пока что указано, что центровой не выйдет на площадку.

После тренировки в пятницу Роберт отметил, что его возвращение является вопросом времени.

В марте Уильямс перенес операцию по поводу разрыва мениска в левом колене. Он пропустил семь матчей плей-офф и играл через боль. В сентябре клуб объявил, что Уильямс перенес еще одну операцию и пропустит начало сезона.

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