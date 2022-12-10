Роберт Уильямс не исключил, что сыграет против «Уорриорз» в воскресенье
Центровой «Бостона» Роберт Уильямс не исключил, что дебютирует в сезоне в матче против «Уорриорз» в воскресенье.
Во время общения с журналистами Уильямс с улыбкой сказал, что может сыграть против «Голден Стэйт». В официальном списке травмированных от «Селтикс» пока что указано, что центровой не выйдет на площадку.
После тренировки в пятницу Роберт отметил, что его возвращение является вопросом времени.
В марте Уильямс перенес операцию по поводу разрыва мениска в левом колене. Он пропустил семь матчей плей-офф и играл через боль. В сентябре клуб объявил, что Уильямс перенес еще одну операцию и пропустит начало сезона.
Лаури Маркканен вдохновляет сенсационный старт «Юты». Дирижирует атакой и удостаивается сравнений с Лэрри Бердом
Комментарии