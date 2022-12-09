Разыгрывающий «Лейкерс» рассказал о том, как команда должна компенсировать отсутствие травмированных и .

«Надо делать все правильно, выкладываться. И тогда, что бы ни случилось, вы уже исходите из того результата, который есть», – считает Расселл.

Уэстбрук также рассказал о своей лидерской роли, когда звездные форварды не могут выйти на площадку.

«Что касается лидерства, то я просто делаю то, что у меня получается лучше всего. Считаю, что лидерство – та черта, которая у меня есть, и я горжусь тем, что могу делать это независимо от того, что происходит, кто на площадке, а кто нет. Важно, чтобы каждый человек в нашей команде понимал, насколько принципиален каждый матч, и не воспринимал происходящее как должное. Я стараюсь сделать все, чтобы донести это послание до парней», – заявил Уэстбрук.

«Леброна нужно обменять» – такие призывы к «Лейкерс» уже идут. Одна проблема: это запрещено до лета