Стефен Карри: «Не думаю, что сбавлю обороты в ближайшее время»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри признался, что пока не задумывается о завершении карьеры.

«Однажды я разговаривал с Томом Брэди о том, как ему удается на данном этапе своей карьеры продолжать играть на высоком уровне в 44 года или около того. Его совет заключался в том, чтобы просто концентрироваться на текущем сезоне и не думать о следующем.

Нельзя перемотать вперед. Не нужно спешить и думать о том, как долго ты сможешь выступать, твое тело тебе подскажет. Не думаю, что я сбавлю обороты в ближайшее время», – сказал 34-летний Карри.

Четырехкратный чемпион НБА проводит 14-й сезон в лиге.

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3