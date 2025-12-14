11

Джейлен Уильямс о потере 48 млн долларов: «Я бы играл в баскетбол и вообще бесплатно»

Джейлен Уильямс о потере 48 млн долларов из-за нового правила НБА.

Форвард «Тандер» Джейлен Уильямс отреагировал на потерю 48 миллионов долларов из-за нового правила НБА.

Уильямс пропустил первые 19 матчей сезона и не претендует на попадание в символические пятерки. Его новый контракт на 241 миллион долларов теперь не сможет вырасти до 289 миллионов.

«Не переживаю из-за этого. Подход был такой: если я вернусь и буду играть с травмой, то рискую снова повредить руку и впустую потратить большую часть работы, которую моя команда и наш тренерский штаб проделали летом.

Я все-таки получил достойный контракт и без того. Не стоит быть слишком жадным. Опять же, будучи выпускником скромной программы, я никогда не думал, что буду зарабатывать столько, сколько зарабатываю сейчас. Так что не слишком переживаю. Моя цель – победа, а не деньги. Я бы играл в баскетбол и бесплатно», – сказал Уильямс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
