Чемпионат Турции. «Маниса» примет «Дарушафаку»
В пятницу, 9 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Маниса» примет «Дарушафаку».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 декабря, 19.00, «Muradiye Spor Salonu»
Положение команд: Фенербахче – 9-0, Тюрк Телеком – 8-1, Анадолу Эфес – 6-3, Бурсаспор – 5-2, Дарушафака – 5-3, Каршияка – 5-3, Петким Спор – 4-5, Коньяспор – 4-5, Тофаш – 4-5, Меркезефенди – 4-5, Газиантеп – 3-5, Галатасарай – 3-5, Бахчешехир – 3-6, Бешикташ – 2-7, Маниса – 2-7, Бююкчекмедже – 2-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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