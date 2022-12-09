Чемпионат Турции. «Маниса» примет «Дарушафаку»

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В пятницу, 9 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Маниса» примет «Дарушафаку».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Маниса – Дарушафака
Дата проведения
9 декабря, 19.00, «Muradiye Spor Salonu»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 9-0, Тюрк Телеком – 8-1, Анадолу Эфес – 6-3, Бурсаспор – 5-2, Дарушафака – 5-3, Каршияка – 5-3, Петким Спор – 4-5, Коньяспор – 4-5, Тофаш – 4-5, Меркезефенди – 4-5, Газиантеп – 3-5, Галатасарай – 3-5, Бахчешехир – 3-6, Бешикташ – 2-7, Маниса – 2-7, Бююкчекмедже – 2-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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