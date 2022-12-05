Чемпионат Турции. «Петким Спор» – «Маниса»

В понедельник, 5 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги дома сыграет с «Манисой».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 9-0, Тюрк Телеком – 8-1, Анадолу Эфес – 6-2, Бурсаспор – 5-2, Дарушафака – 5-3, Каршияка – 5-3, Петким Спор – 4-4, Коньяспор – 4-5, Тофаш – 4-5, Меркезефенди – 4-5, Газиантеп – 3-5, Галатасарай – 3-5, Бахчешехир – 3-6, Бешикташ – 2-7, Маниса – 1-7, Бююкчекмедже – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

УНИКС закрыл Милутинова, но упустил «+14» и проиграл матч года ЦСКА

ЦСКА имени Сарумана, великие камбэки и огненный Суприм. Итоги ноября в Единой Лиге от Рахона