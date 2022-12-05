Чемпионат Турции. «Петким Спор» – «Маниса»
В понедельник, 5 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Петким Спор» дома сыграет с «Манисой».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 декабря, 19.00, «Enka Sport Hall»
Положение команд: Фенербахче – 9-0, Тюрк Телеком – 8-1, Анадолу Эфес – 6-2, Бурсаспор – 5-2, Дарушафака – 5-3, Каршияка – 5-3, Петким Спор – 4-4, Коньяспор – 4-5, Тофаш – 4-5, Меркезефенди – 4-5, Газиантеп – 3-5, Галатасарай – 3-5, Бахчешехир – 3-6, Бешикташ – 2-7, Маниса – 1-7, Бююкчекмедже – 1-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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