Марек Блажевич: «Ты вроде бы открыт, но если Вембаньяма где-то поблизости, начинаешь сомневаться»
Центровой сборной Литвы Марек Блажевич поделился впечатлениями от игры бигмена сборной Франции Виктора Вембаньямы.
Претендент на первый номер драфта НБА эффектно дебютировал за французскую команду в матче квалификации к чемпионату мира-2023.
Виктор набрал 20 очков, 9 подборов, 1 передачу и 1 перехват за 23:29 на площадке. Франция обыграла Литву (90:65).
«Многие игроки сомневались, бросать ли им из-под Вембаньямы. Ты вроде как открыт, но все осознают, какие там габариты, так что создается впечатление, будто он рядом. Из-за этого возникают сомнения. Вообще, давненько я не видел человека, который был бы выше меня.
Уровень его уверенности также впечатляет. Он вроде бы дебютировал за национальную команду в 18-летнем возрасте, но не боялся играть один на один, пытался набросить себе от щита. Нет сомнений в том, что у него крепкая психика.
Его тело все еще растет и развивается, но хорошо виден уровень IQ. Виктор будет потрясающим игроком.
Последний раз мы встречались в матче Евролиги в марте. С тех пор он добился серьезных изменений в плане тела и у него значительно прибавилось уверенности.
Изменился и стиль игры. Вероятно, это связано с системой. В «Виллербане» он не мог брать мяч и тащить его от трехочковой дуги, играть один на один и бросать с отклонением. Он сильно прибавил», – заявил Блажевич.
«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме
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