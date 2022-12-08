Евгений Минченко: «У нас есть должок перед «Нижним» за поражение в первом круге»

Центровой рассказал о настрое команды на выездной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«Мы едем в Нижний Новгород за победой. Нам противостоит сбалансированная команда под руководством опытного тренерского штаба. Они всегда действуют с большой агрессией. Поэтому игра будет тяжелой, но мы к этому готовы. Несмотря на кадровые трудности, считаю, мы хорошо подготовились и готовы дать бой. Тем более что у нас есть должок перед соперниками за обидное домашнее поражение на последних секундах в первом круге.

Будем рады поддержке болельщиков у экранов телевизоров и мониторов, а также на трибунах в Нижнем Новгороде. Она нам очень нужна! Вперед, «Автодор»! – заявил Минченко.

УНИКС закрыл Милутинова, но упустил «+14» и проиграл матч года ЦСКА

ЦСКА имени Сарумана, великие камбэки и огненный Суприм. Итоги ноября в Единой Лиге от Рахона