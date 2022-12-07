Боунс Хайлэнд: «В раздевалке «Денвера» сейчас разочарование»

Защитник рассказал о психологическом состоянии команды после поражения от (115:116).

«В нашей раздевалке сейчас разочарование. Мы действительно расстроены. Мы знаем, что проигрываем слишком часто. Мы отдаем матчи, в которых должны побеждать. Мы знаем, что нам не хватает старания в защите и настроя на борьбу в каждом матче», – заявил Хайлэнд.

Поражение от «Маверикс» стало для «Наггетс» третьим подряд. Команда с результатом 14-10 опустилась на пятое место в Западной конференции.

«Сакраменто» – первая команда Калифорнии прямо сейчас: «Бим-Тим» Фокса и Сабониса обыгрывает всех соседей и отмечает победы с помощью «Космической Пушки-Лазера»